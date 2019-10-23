Правительство Швейцарии запретило "дробить" цыплят мужского пола

Швейцария запретила практику убийства новорожденных цыплят-самцов с помощью дробилки, ссылаясь на прогресс в технике определения пола птенцов в яйце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Правительство решило, что запрет вступит в силу 1 января.

В решении сказано, что в последние годы практику уничтожения живых птенцов путем летальной "механической процедуры" применяет сравнительно мало инкубаторов.

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Миллиарды цыплят мужского пола убивают ежегодно по всей планете - обычно пропуская через дробилку или травя газом.

Убивать их с помощью газа в Швейцарии все еще будет разрешено.

Правительство заявило, что методы определения пола птенцов в яйце еще недостаточно доступны, однако несколько компаний и университетов упорно работают над разработкой "коммерческого метода".