Правительство Швейцарии запретило "дробить" цыплят мужского пола
Швейцария запретила практику убийства новорожденных цыплят-самцов с помощью дробилки, ссылаясь на прогресс в технике определения пола птенцов в яйце.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Правительство решило, что запрет вступит в силу 1 января.
В решении сказано, что в последние годы практику уничтожения живых птенцов путем летальной "механической процедуры" применяет сравнительно мало инкубаторов.
Миллиарды цыплят мужского пола убивают ежегодно по всей планете - обычно пропуская через дробилку или травя газом.
Убивать их с помощью газа в Швейцарии все еще будет разрешено.
Правительство заявило, что методы определения пола птенцов в яйце еще недостаточно доступны, однако несколько компаний и университетов упорно работают над разработкой "коммерческого метода".