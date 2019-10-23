Політика-неонациста усунули з міськради німецького міста

Німецького політика-неонациста, обрання якого у міську раду викликало міжнародний резонанс, усунули з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У вівторок міська рада в Вальдзидлунг-Альтенштадті (земля Гессен) проголосувала за усунення з ради Стефана Ягша, члена Національної демократичної партії (NPD), ультраправої партії з неонацистськими зв'язками.

Обрання Ягша минулого місяця засудили у Німеччині та за кордоном. Після цього рада негайно подала клопотання про його відсторонення.

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Під час голосування у вівторок сім з восьми членів ради проголосували за усунення Ягша. Лише сам політик NPD не погодився.

Щоб замінити його, рада обрала 22-річну представницю Християнських демократів (ХДС) Татьяну Кирульникову.

Ягш заявив, що оскаржить це рішення в суді.

Ягша обрали одноголосно після того, як посада залишалася вакантною протягом тижнів. За нього свої голоси віддали представники провідних німецьких партій.

Місцевий член ХДС Норберт Шеласко, який також проголосував за Ягша, сказав, що місцева рада обрала його, оскільки "у нас немає нікого іншого, особливо нікого молодого, хто знає, як користуватися комп’ютерами та надсилати електронні листи".