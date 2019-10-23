Политика-неонациста устранили из горсовета немецкого города

Немецкий политик-неонацист, избрание которого в городской совет вызвало международный резонанс, отстранен от должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Во вторник городской совет в Вальдзидлунг-Альтенштадте (земля Гессен) проголосовал за отстранение от совета Стефана Ягша, члена Национальной демократической партии (NPD), ультраправой партии с неонацистскими связями.

Избрание Ягша в прошлом месяце осудили в Германии и за рубежом. После этого совет немедленно подал ходатайство о его отстранении.

Во время голосования во вторник семь из восьми членов совета проголосовали за устранение Ягша. Только сам политик NPD не согласился.

Чтобы заменить его, совет избрал 22-летнюю представительницу Христианских демократов (ХДС) Татьяну Кирульникову.

Ягш заявил, что обжалует это решение в суде.

Его избрали единогласно после того, как должность оставалась вакантной в течение недель. За него свои голоса отдали представители ведущих немецких партий.

Местный член ХДС Норберт Шеласко, который также проголосовал за Ягша, сказал, что местный совет избрал его, поскольку "у нас нет никого другого, особенно никого молодого, кто знает, как пользоваться компьютерами и отправлять электронные письма".