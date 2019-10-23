Генсек НАТО: вже немає сенсу приховувати розбіжності в Альянсі щодо Сирії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає природнім визнавати розбіжності між союзниками щодо того, що відбувається у Сирії, однак вважає, що ці розбіжності можливо зменшити.

Про це він заявив на прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Немає сенсу заперечувати, що між союзниками є серйозні розбіжності щодо ситуації в Сирії. Адже це вже загальновідомо – ви можете це побачити щодня у новинах", - пояснив він.

На думку генсека, міністерське засідання здатне зменшити ці розбіжності.

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"Завжди непросто, коли між союзниками немає згоди. І тому важливо, що ми зустрічаємося", - додав він.

Як приклад, він навів американсько-турецькі переговори щодо Сирії, які в Брюсселі вважають успішними: "Мене надихає те, що ми бачимо після зустрічі США та Туреччини, де вони щонайменше домовилися про те, як діяти по дуже чутливих питаннях. І після цієї заяви ми бачимо реальні зміни, бачимо суттєве зменшення насилля (на територіях Сирії, куди увійшли турецькі війська)".

Він також не став заперечувати інформацію про те, що частина європейських союзників схильна переглянути спільні військові активності із Туреччиною.

"Я не кажу, що вже всі проблеми зняті і всі розбіжності зникли, але ми принципово не в тій ситуації, що була (до переговорів США та Туреччини)", - заявив генсек.

Нагадаємо, США та НАТО 23 жовтня обережно привітали німецьку пропозицію щодо створення зони безпеки на півночі Сирії, хоча посол Вашингтона в альянсі Бейлі Хатчісон заявила, що відповідальність повинна брати на себе Європа, а не американські сили.

Хатчінсон також заявила, що у США не бачать проблеми у співпраці Туреччини з росіянами в Сирії.