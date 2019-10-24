У Венеції невдоволеного обміном грошей туриста звинуватили у викраденні людини

У Венеції туристу висунули звинувачення у викраденні людини через те, що він нібито тримав працівницю бюро з обміну валют у заручниках, бо був незадоволений сумою обміняних грошей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Чоловік, ймовірно турист з Ізраїлю, обміняв 100 доларів, проте був обурений обсягом грошей, який отримав у євро. Він спробував скасувати обмін, а далі – закрив віконниці і не дозволив жінці покинути її кабіну.

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"Утримування в заручниках" тривало близько пів години. За повідомленнями, жінці вдалося зателефонувати в поліцію, яка заарештувала клієнта.

Інцидент є останнім прикладом незадовільної поведінки туристів у місті. У вересні турист з Південної Африки вдарив у обличчя гондольєра через сварку у зв’язку з селфі. Турист піднявся на борт пришвартованого судна, щоб зробити селфі зі своєю сім'єю, і став агресивним, коли гондольєр сказав йому або вийти з човна, або заплатити за поїздку.

Влада Венеції застосовує все жорсткіші заходи покарання проти туристів-порушників. Двох чехів недавно оштрафували на 3000 євро за "непристойні дії", коли вони пірнали в каналі недалеко від площі Сан-Марко.

Німецьку пару оштрафували на 950 євро за приготування кави біля знаменитого моста Ріальто.