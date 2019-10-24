В Венеции недовольного обменом денег туриста обвинили в похищении человека

В Венеции туристу предъявлено обвинение в похищении человека за то, что он якобы держал сотрудницу бюро по обмену валют в заложниках, потому что был недоволен суммой обмененных денег.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Guardian.

Мужчина, вероятно турист из Израиля, обменял 100 долларов, однако был возмущен количеством денег, который получил в евро. Он попытался отменить обмен, а дальше - закрыл ставни и не позволил женщине покинуть ее кабину.

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"Удержание в заложниках" длилось около получаса. По сообщениям, женщине удалось позвонить в полицию, которая арестовала клиента.

Инцидент является последним примером неудовлетворительного поведения туристов в городе. В сентябре турист из Южной Африки ударил в лицо гондольера из-за ссоры в связи с селфи. Турист поднялся на борт пришвартованного судна, чтобы сделать селфи со своей семьей, и стал агрессивным, когда гондольер сказал ему или выйти из лодки, или заплатить за поездку.

Власти Венеции применяют все более жесткие меры наказания против туристов-нарушителей. Двух чехов недавно оштрафовали на 3000 евро за "непристойные действия", когда они ныряли в канале недалеко от площади Сан-Марко.

Немецкую пару оштрафовали на 950 евро за приготовление кофе у знаменитого моста Риальто.