Європарламент хоче економічних санкцій проти Туреччини

Європейський парламент засудив односторонню військову інтервенцію Туреччини на північному сході Сирії, закликаючи Туреччину вивести всі свої сили з території країни.

Як пише "Європейська правда", таку резолюцію євродепутати ухвалили у четвер, повідомляється на сайті парламенту.

У резолюції, схваленій руками, члени Європарламенту попереджають, що вторгнення Туреччини на північному сході Сирії є серйозним порушенням міжнародного права, яке підриває стабільність та безпеку регіону в цілому.

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Депутати Європарламенту виступають за створення зони безпеки під керівництвом ООН на півночі Сирії.

Вони рішуче відкинули плани Туреччини створити так звану "безпечну зону" уздовж кордону на північному сході Сирії та висловили занепокоєння тим, що американсько-турецька угода про тимчасове припинення вогню може легітимізувати турецьку окупацію цієї "безпечної зони".

Євродепутати вважають неприйнятним, що президент Туреччини Ердоган використовує біженців як зброю для шантажу ЄС.

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Депутати закликали Раду ЄС ввести ряд цілеспрямованих санкцій і заборон на видачу віз турецьким чиновникам, відповідальним за порушення прав людини, а також розглянути можливість прийняття цілеспрямованих економічних заходів проти Туреччини.

Депутати також пропонують розглянути питання про призупинення торговельних преференцій в угоді про сільськогосподарську продукцію і як крайній захід - призупинити дію митного союзу ЄС-Туреччина.