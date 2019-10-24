Европарламент хочет экономических санкций против Турции

Европейский парламент осудил одностороннюю военную интервенцию Турции на северо-востоке Сирии, призывая Турцию вывести все свои силы с территории страны.

Как пишет "Европейская правда", такую ​​резолюцию евродепутаты приняли в четверг, сообщается на сайте парламента.

В резолюции, проголосованной поднятием рук, члены Европарламента предупреждают, что вторжение Турции на северо-востоке Сирии является серьезным нарушением международного права, подрывает стабильность и безопасность региона в целом.

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Депутаты Европарламента выступают за создание зоны безопасности под руководством ООН на севере Сирии.

Они решительно отвергли планы Турции создать так называемую "безопасную зону" вдоль границы на северо-востоке Сирии и выразили обеспокоенность тем, что американо-турецкое соглашение о временном прекращении огня может легитимизировать турецкую оккупацию этой "безопасной зоны".

Евродепутаты считают неприемлемым то, что президент Турции Эрдоган использует беженцев как оружие для шантажа ЕС.

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Депутаты призвали Совет ЕС ввести ряд целенаправленных санкций и запретов на выдачу виз турецким чиновникам, ответственным за нарушение прав человека, а также рассмотреть возможность принятия целенаправленных экономических мер против Турции.

Депутаты также предлагают рассмотреть вопрос о приостановлении торговых преференций в соглашении о сельскохозяйственной продукции и как крайняя мера - приостановить действие таможенного союза ЕС и Турции.