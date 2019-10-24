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Радник президента Литви закликав не імпортувати газ з РФ через клайпедський термінал

Четвер, 24 жовтня 2019, 17:32

Радник президента Литви Гітанаса Науседи Ярослав Неверович вважає, що Клайпедський термінал скрапленого природного газу (СПГ) в довгостроковій перспективі не повинен використовуватися для імпорту газу з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Якщо говорити про довгострокову перспективу, то, без сумніву, термінал повинен залишатися альтернативним каналом поставок, і побудований на гроші литовських споживачів термінал не слід віддавати гравцям зі Сходу", - сказав BNS Неверович.

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За його словами, в умовах сприятливих цін на СПГ контрольованій державою енергетичній групі Ignitis та іншим імпортерам газу варто було б шукати можливості підписання нових довгострокових договорів про постачання СПГ.

"Думаю, потенціал для цього точно є, світові ціни на СПГ привабливі, з'являється все більше постачальників, а такий контракт на більш тривалий термін міг би гарантувати, в певному сенсі, "стелю" цін на газ для всього ринку. На мій погляд, першими такі рішення приймуть підприємства з постійною потребою в газі, наприклад Ignitis", - сказав Неверович.

СПГ з Росії активно імпортує найбільший користувач терміналу - йонавський виробник добрив Achema.

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За даними BNS, невеликими газовозами ця компанія завозить газ російської компанії "Новатек" з порту Висоцьк в Балтійському морі, проте один раз компанія завезла через посередників велику партію газу з терміналу "Новатека" на Ямалі, що на півночі Сибіру.

До введення в експлуатацію терміналу СПГ в 2015 році газ в країни Балтії надходив по трубопроводу від єдиного постачальника - російського "Газпрому". Коли в 2015 почав діяти термінал, Литва диверсифікувала поставки газу, і частка "Газпрому" в них сильно зменшилася.

Цього року за 9 місяців частка "Газпрому" в загальній структурі імпорту газу Литви склала 42%.

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