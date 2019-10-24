Советник президента Литвы призвал не импортировать газ из РФ через Клайпедский терминал

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав Неверович считает, что Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в долгосрочной перспективе не должен использоваться для импорта газа из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Если говорить о долгосрочной перспективе, то, несомненно, терминал должен оставаться альтернативным каналом поставок, и построенный на деньги литовских потребителей терминал не следует отдавать игрокам с Востока", - сказал BNS Неверович.

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По его словам, в условиях благоприятных цен на СПГ контролируемой государством энергетической группе Ignitis и другим импортерам газа следовало бы искать возможности подписания новых долгосрочных договоров о поставках СПГ.

"Думаю, потенциал для этого точно есть, мировые цены на СПГ привлекательны, появляется все больше поставщиков, а такой контракт на более длительный срок мог бы гарантировать, в определенном смысле, "потолок" цен на газ для всего рынка. На мой взгляд, первыми такие решения примут предприятия с постоянной потребностью в газе, например Ignitis", - сказал Неверович.

СПГ из России активно импортирует крупнейший пользователь терминала - йонавский производитель удобрений Achema.

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По данным BNS, небольшими газовозами эта компания завозит газ российской компании "Новатэк" из порта Высоцк в Балтийском море, однако один раз компания завезла через посредников крупную партию газа из терминала "Новатэк" на Ямале, на севере Сибири.

До введения в эксплуатацию терминала СПГ в 2015 году газ в страны Балтии поступал по трубопроводу от одного поставщика - российского "Газпрома". Когда в 2015 году начал действовать терминал, Литва диверсифицировала поставки газа, и доля "Газпрома" в них сильно уменьшилась.

В этом году за 9 месяцев доля "Газпрома" в общей структуре импорта газа Литвы составила 42%.