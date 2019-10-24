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Парламент Данії погодив позбавлення громадянства бойовиків ІДІЛ

Четвер, 24 жовтня 2019, 18:14

Парламент Данії ухвалив закон, що дозволяє позбавляти громадянства країни осіб з подвійним громадянством, які воювали на боці "Ісламської держави".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Законодавці Данії ухвалили законопроєкт на тлі побоювання, що бійці ІДІЛ, ув’язнені сирійськими курдами, можуть утекти на тлі нового конфлікту в Сирії.

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"Є ризик, що підконтрольні курдам табори ІДІЛ у прикордонній зоні зруйнуються, і що іноземні бойовики з громадянством Данії намагатимуться повернутися в Данію", - заявила минулого тижня прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

"Це люди, які повернулися спиною до Данії і боролися з насильством проти нашої демократії та свободи. Вони становлять загрозу нашій безпеці", - додала вона.

Законодавство дозволяє міністру з питань імміграції та інтеграції відкликати громадянство країни у бойовиків ІДІЛ з подвійним громадянством без судового розгляду.

Особи, позбавлені громадянства, матимуть чотири тижні для оскарження рішення.

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