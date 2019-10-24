Парламент Дании одобрил лишение гражданства боевиков ИГИЛ

Парламент Дании принял закон, позволяющий лишать гражданства страны лиц с двойным гражданством, которые воевали на стороне "Исламского государства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Законодатели Дании приняли законопроект на фоне опасения, что бойцы ИГИЛ, заключенные сирийскими курдами, могут убежать на фоне нового конфликта в Сирии.

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"Есть риск, что подконтрольные курдам лагеря ИГИЛ в пограничной зоне разрушатся, и иностранные боевики с гражданством Дании будут пытаться вернуться в Данию", - заявила на прошлой неделе премьер-министр Метте Фредериксен.

"Это люди, которые повернулись спиной к Дании и боролись с насилием против нашей демократии и свободы. Они представляют угрозу нашей безопасности", - добавила она.

Законодательство позволяет министру по вопросам иммиграции и интеграции отозвать гражданство страны в боевиков ИГИЛ с двойным гражданством без судебного разбирательства.

Лица, лишенные гражданства, будут иметь четыре недели для обжалования решения.