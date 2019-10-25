Україна зміцнить присутність у миротворчій операції НАТО – Кулеба

Віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба анонсував зміцнення присутності України в одній із миротворчих місій під егідою НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю "Сьогодні".

За словами Кулеби, місяць тому Україна поінформувала Альянс про згоду на розширення участі України в місії в Косові.

"Поки не буду розкривати всіх деталей, але будемо зміцнювати свою присутність в ще одній місії", - повідомив віцепрем’єр.

"Ми виходимо з того, що це дуже корисна практика. Тому що не лише Україна отримує підтримку Альянсу, але і Альянс отримує підтримку від України. І це надзвичайно цінується нашими партнерами в НАТО", - додав він.

На даному етапі український національний контингент та персонал виконують завдання у складі місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані та багатонаціональних сил КФОР у Косові, повідомляє місія України при НАТО.

Україна є єдиною країною серед держав-партнерів НАТО, яка брала участь в усіх основних операціях та місіях Альянсу.