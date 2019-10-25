Украина укрепит присутствие в миротворческой операции НАТО – Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба анонсировал укрепление присутствия Украины в одной из миротворческих миссий под эгидой НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По словам Кулебы, месяц назад Украина проинформировала Альянс о согласии на расширение участия Украины в миссии в Косове.

"Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии", - сообщил вице-премьер.

"Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО", - добавил он.

На данном этапе украинский национальный контингент и персонал выполняют задачи в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане и многонациональных сил КФОР в Косове, сообщает миссия Украины при НАТО.

Украина является единственной страной среди государств-партнеров НАТО, участвовала во всех основных операциях и миссиях Альянса.