Росія відправила в Сирію 300 військових поліцейських з Чечні

Близько 300 військовослужбовців підрозділу військової поліції Збройних сил РФ, дислокованого в Чечні, прибули до Сирії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс", про це в п'ятницю повідомило Міноборони РФ.

Найближчим часом вони почнуть забезпечувати безпеку населення і підтримувати правопорядок, патрулювати визначені райони і допомагати у виводі курдських загонів самооборони та їх озброєння на 30 км від сирійсько-турецького кордону, повідомили в міністерстві.

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Крім того, з Ростовської області і Краснодарського краю на авіабазу Хмеймім РФ доставляє понад 20 бронеавтомобілів "Тигр" і "Тайфун-У", на яких російські військові поліцейські будуть виконувати завдання.

Як відомо, 23 жовтня Росія і Туреччина домовилися про розподіл зон впливу у північній Сирії, що дозволило переважно припинити військові дії.

Президенти Путін і Ердогна підписали спільний меморандум, у якому йшлося про спільне патрулювання підрозділів російської військової поліції і сирійської прикордонної служби на сирійському боці сирійсько-турецького кордону за межами зони операції Туреччини "Джерело миру".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що він не проти військової домовленості Туреччини з противником Альянсу Росією.