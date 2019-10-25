Загибель 39 мігрантів у вантажівці: заарештовані ще двоє підозрюваних

Британська поліція затримала ще двох осіб в рамках розслідування справи про загибель 39 мігрантів у вантажівці в англійському Ессексі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Після видачі ордерів на арешт у графстві Чешир були заарештовані 38-річний чоловік та 38-річна жінка з міста Уоррінгтон. Їх звинувачують у торгівлі людьми та ненавмисному вбивстві.

Таким чином, під вартою перебувають вже троє людей, раніше був заарештований водій вантажівки.

Сьогодні почалася підготовка до проведення експертиз тіл загиблих. Щонайменше 11 тіл у п'ятницю були доставлені до лікарні в Челмсфорді, і всі тіла, як очікується, будуть переміщені до кінця тижня.

Жертви, серед яких були чоловіки, жінки і підліток, були виявлені в промисловому парку Waterglade в Грейсі у середу.

Бельгійська влада стверджує, що контейнер, в якому знайшли тіла, був доставлений до Британії з порту Зеебрюгге у вівторок.

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило, що вантажівка Scania була зареєстрована у Варні, на чорноморському узбережжі країни, за назвою компанії, що належить громадянину Ірландії.