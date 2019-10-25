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Гибель 39 мигрантов в грузовике: в Британии арестованы еще двое подозреваемых

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Гибель 39 мигрантов в грузовике: в Британии арестованы еще двое подозреваемых

Пятница, 25 октября 2019, 14:54

Британская полиция задержала еще двух лиц в рамках расследования дела о гибели 39 мигрантов в грузовике в английском Эссексе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

После выдачи ордеров на арест в графстве Чешир были арестованы 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из города Уоррингтон. Их обвиняют в торговле людьми и непредумышленном убийстве.

Таким образом, под стражей находятся уже три человека, ранее был арестован водитель грузовика.

Сегодня началась подготовка к проведению экспертиз тел погибших. По меньшей мере 11 тел в пятницу были доставлены в больницу в Челмсфорде, и все тела, как ожидается, будут перемещены до конца недели.

Жертвы, среди которых были мужчины, женщины и подросток, были обнаружены в промышленном парке Waterglade в Грейси в среду.

Бельгийские власти утверждают, что контейнер, в котором нашли тела, был доставлен в Британию из порта Зеебрюгге во вторник.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне, на черноморском побережье страны, на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии.

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