Гибель 39 мигрантов в грузовике: в Британии арестованы еще двое подозреваемых

Британская полиция задержала еще двух лиц в рамках расследования дела о гибели 39 мигрантов в грузовике в английском Эссексе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

После выдачи ордеров на арест в графстве Чешир были арестованы 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из города Уоррингтон. Их обвиняют в торговле людьми и непредумышленном убийстве.

Таким образом, под стражей находятся уже три человека, ранее был арестован водитель грузовика.

Сегодня началась подготовка к проведению экспертиз тел погибших. По меньшей мере 11 тел в пятницу были доставлены в больницу в Челмсфорде, и все тела, как ожидается, будут перемещены до конца недели.

Жертвы, среди которых были мужчины, женщины и подросток, были обнаружены в промышленном парке Waterglade в Грейси в среду.

Бельгийские власти утверждают, что контейнер, в котором нашли тела, был доставлен в Британию из порта Зеебрюгге во вторник.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне, на черноморском побережье страны, на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии.