Італія виводить контингент з Туреччини, у НАТО кажуть, що це не через Сирію

Італія почала "комплекс логістичних заходів" для повернення своїх військовослужбовців, які перебувають в Туреччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

В рамках місії НАТО "Active Fence" італійський зенітний ракетний комплекс SAMP-T розміщений на півдні Туреччини біля міста Кахраманмараш.

Заступник міністра оборони Італії Анджело Тофало заявив, що розміщення батареї, розпочате в 2016 році, було санкціоновано парламентом на весь 2019 рік.

Таким чином, після 31 грудня італійська протиракетна система і 130 військовослужбовців мають повернутися на батьківщину.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні у Брюсселі заявив, що італійський уряд ще навесні вирішив вивести війська з Туреччини і це не пов’язано з останніми подіями в Сирії.

Як відомо, останнім часом були досягнуті дві домовленості по Сирії: 17 жовтня США та Туреччина погодили "перемир’я" у боротьбі Туреччини проти сирійських курдів, а 23 жовтня Росія і Туреччина домовилися про розподіл зон впливу у північній Сирії, що дозволило переважно припинити військові дії.