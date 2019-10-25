Италия выводит контингент из Турции, в НАТО говорят, что это не из-за Сирии

Италия начала "комплекс логистических мероприятий" для возвращения своих военнослужащих, находящихся в Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В рамках миссии НАТО "Active Fence" размещен итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP-T, находящийся на юге страны возле города Кахраманмараш.

Заместитель министра обороны Анджело Тофало заявила, что размещение батареи, начатое в 2016 году, было санкционировано парламентом на весь 2019 год.

Таким образом, после 31 декабря итальянская противоракетна система и 130 военнослужащих вернуться на родину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе заявил, что итальянское правительство еще весной решило вывести войска из Турции и это не связано с последними событиями в Сирии.