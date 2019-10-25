Франція єдина з країн ЄС виступає проти відтермінування Brexit на три місяці - ЗМІ

Франція була єдиною країною, яка не підтримала надання продовження терміну дії Brexit до кінця січня на зустрічі послів Європейського Союзу в Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, Франція вимагала запропонувати Британії відстрочку на один місяць до 30 листопада.

Позиція Франції полягає в тому, що надання занадто тривалого продовження зняло б тиск з британських політиків на ратифікацію угоди про вихід, сказав один з дипломатів.

Другий дипломат додав, що саміт ЄС для обговорення тривалості продовження може стати неминучим, якщо Франція продовжить виступати проти продовження до кінця січня.

ЄС відклав рішення до тих пір, поки британські депутати не проголосують в понеділок щодо пропозиції Бориса Джонсона про дострокові загальні вибори.

Як відомо, британські депутати загальмували розгляд угоди про Brexit, у зв’язку з чим прем'єр Джонсон в четвер закликав Палату громад проголосувати за проведення дострокових виборів 12 грудня.

Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.