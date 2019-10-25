Франция единственная из стран ЕС выступает против отсрочки Brexit на три месяца – СМИ

Франция была единственной страной, которая не поддержала продления срока действия Brexit до конца января на встрече послов ЕС в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, Франция требовала предложить Британии отсрочку на один месяц, до 30 ноября.

Позиция Франции заключается в том, что предоставление слишком длительного продолжения сняло давление из британских политиков на ратификацию соглашения о выходе, сказал один из дипломатов.

Второй дипломат добавил, что саммит ЕС для обсуждения продолжительности продолжение может стать неизбежным, если Франция продолжит выступать против продления до конца января.

ЕС отложил решение до тех пор, пока британские депутаты не проголосуют в понедельник за предложение Бориса Джонсона о досрочных всеобщих выборах.

Как известно, британские депутаты затормозили рассмотрение соглашения о Brexit, в связи с чем премьер Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря.

Палата общин британского парламента предварительно одобрила соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.