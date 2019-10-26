У вантажівці з 39 тілами у Британії були в’єтнамці - ЗМІ

Серед 39 загиблих, знайдених у вантажівці у Великій Британії, могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на The Guardian.

Через добу після того, як поліція заявила, що всі жертви у вантажівці вважаються китайцями, з В'єтнаму почали надходити перші свідчення того, що деякі з жертв можуть бути в'єтнамцями, які користувались підробленими китайськими паспортами.

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У п'ятницю поліція Ессекса відмовилася від своєї попередньої заяви, сказавши, що у четвер дала початкову інформацію про громадянство.

"Однак зараз ситуація розвивається", - сказала заступниця керівника поліцейського департаменту графства Ессекс Піппа Міллс, додавши, що не надасть ніякої додаткової інформації, поки не завершиться офіційна процедура ідентифікації жертв.

Водночас у В'єтнамі у соцмережах з'явились повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних, відреагувавши на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. Вони зв'язались з посольством країни у Великій Британії з проханнями про допомогу.

Вважається, що є принаймні шість сімей, які бояться, що їх близькі можуть бути серед жертв у контейнері.

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Однією із загиблих є, як вважається, 26-річна Фам Тхі Ча Мі. За 2 години до прибуття вантажівки в британський Пурфліт вона написала батькам, що не має чим дихати і вмирає.

"Вибач, мамо. Моя подорож за кордон не увінчалося успіхом. Мамо, я так тебе люблю! Я вмираю, тому що не можу дихати", - йдеться у повідомленні доньки до матері.

BBC пізніше повідомила, що родині Фам довелося заплатити 30 тисяч фунтів стерлінгів контрабандистам за її поїздку до Британії.