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В Британии предъявлены обвинения водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов

Воскресенье, 27 октября 2019, 10:14

В Великобритании предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

25-летнего британца Моррисона Робинсона также обвиняют в сговоре с целью торговли людьми, содействия нелегальной иммиграции и отмыванию денег. 28 октября суд изберет Моррисону меру пресечения.

"Королевская прокуратура уполномочила полицию Эссекса предъявить обвинение мужчине в связи с...гибелью 39 человек, чьи тела были найдены в Грейсе в среду", - говорится в сообщении полиции.

Кроме Мориссона на этой неделе были арестованы 38-летняя женщина из города Уоррингтон и 48-летний мужчина из Северной Ирландии по подозрению в заговоре с целью торговли людьми и непредумышленном убийстве, они находятся под стражей.

Ранее стало известно, что среди 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

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