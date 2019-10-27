В Британии предъявлены обвинения водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов
В Великобритании предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
25-летнего британца Моррисона Робинсона также обвиняют в сговоре с целью торговли людьми, содействия нелегальной иммиграции и отмыванию денег. 28 октября суд изберет Моррисону меру пресечения.
"Королевская прокуратура уполномочила полицию Эссекса предъявить обвинение мужчине в связи с...гибелью 39 человек, чьи тела были найдены в Грейсе в среду", - говорится в сообщении полиции.
Кроме Мориссона на этой неделе были арестованы 38-летняя женщина из города Уоррингтон и 48-летний мужчина из Северной Ирландии по подозрению в заговоре с целью торговли людьми и непредумышленном убийстве, они находятся под стражей.
Ранее стало известно, что среди 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.