Українці з "німецької" комісії істориків оголосили, що вважають Голодомор геноцидом

Співголова Німецько-української комісії істориків Ярослав Грицак відкинув звинувачення в тому, що ніби частина українських членів комісії навіть не вважають Голодомор геноцидом.

Про це йдеться в його статті на сайті "Європейської правди" - "Голодомор – це геноцид, але в політику ми не граємо: відповідь історика Грицака на звинувачення".

"Більшість з нас не є дослідниками цієї теми. Наші фахові інтереси переважно стосуються інших царин: історії Першої і Другої світової воєн, історії українсько-німецьких стосунків, сучасного стану історіографії. Але на підставі досліджень інших наших колег, до якості роботи яких у нас немає жодних сумнівів, ми можемо чітко заявити – так, ГОЛОДОМОР БУВ АКТОМ ГЕНОЦИДУ. І якби до нас хтось звернувся з проханням сформулювати нашу спільну думку, то вона була би саме такою", - йдеться у спільній заяві членів Німецько-української комісії істориків.

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Грицак заявив, що у формуванні скандальної "позиції більшості" проти визнання Голодомору геноцидом, на яку послався посол України в Німеччині Андрій Мельник, брали участь лише німецькі члени комісії, без українців.

"Ви згадали про листа професора Шульце-Весселя до Вас – але ми не знали про нього, аж поки Ви не зацитували його у своєму тексті. Ця цитата нас, українських членів комісії, здивувала – нас ніхто ніколи не питав, що ми думаємо про Голодомор", - написав Грицак у відповідь на претензії посла.

Він додав, що німецький професор Шульце-Вессель мав на увазі саме німецьких членів комісії, а не усього її складу, коли говорив про "думку більшості" щодо Голодомору.

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"І це головна причина, чому ми не можемо вийти зі спільною заявою від усієї комісії. Це не означає, що німецькі історики не визнають Голодомор однією з найбільших трагедій у світовій та українській історії. Але деякі з них мають сумніви щодо придатності концепції "геноцид" для опису того, що творилося в Україні у 1932-1933 роках. Це питання є чисто науковим, а не політичним. Ви ж очікуєте від нас політичних рішень. А це за означенням є неможливим", - вважає Грицак.

Як відомо, комітет німецького Бундестагу провів засідання щодо петиції про визнання Голодомору геноцидом українців, яка наприкінці травня набрала необхідний мінімум у 50 тисяч голосів для розгляду її парламентом.

МЗС Німеччини виступає проти того, аби Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом. Зокрема, МЗС хоче, аби петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначене до 1951 року.

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