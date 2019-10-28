Украинцы из "немецкой" комиссии историков объявили, что считают Голодомор геноцидом

Сопредседатель Немецко-украинской комиссии историков Ярослав Грицак отверг обвинения в том, что часть украинских членов комиссии будто бы даже не считают Голодомор геноцидом.

Об этом говорится в его статье на сайте "Европейской правды" - "Голодомор - это геноцид, но в политику мы не играем: ответ историка Грицака на обвинения".

"Большинство из нас не явялются исследователями этой темы. Наши профессиональные интересы в основном касаются других сфер: истории Первой и Второй мировой войн, истории украинско-германских отношений, современного состояния историографии. Но на основании исследований других наших коллег, в качестве работы которых у нас нет никаких сомнений, мы можем четко заявить - да, Голодомор был актом геноцида. И если бы к нам кто-то обратился с просьбой сформулировать нашу общую мысль, то она была бы именно такой", - говорится в совместном заявлении членов Немецко-украинской комиссии историков.

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Грицак заявил, что в формировании скандальной "позиции большинства" против признания Голодомора геноцидом, на которую сослался посол Украины в Германии Андрей Мельник, участвовали только немецкие члены комиссии, без украинцев.

"Вы упомянули о письме профессора Шульце-Весселя к Вам - но мы не знали о нем, пока Вы не процитировали его в тексте. Эта цитата нас, украинских членов комиссии, удивила - нас никто никогда не спрашивал, что мы думаем о Голодоморе", - написал Грицак в ответ на претензии посла.

Он добавил, что немецкий профессор Шульце-Вессель имел в виду именно немецких членов комиссии, а не всего ее состава, когда говорил о "мнение большинства" по Голодомору.

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"И это главная причина, почему мы не можем выйти с совместным заявлением от всей комиссии. Это не значит, что немецкие историки не признают Голодомор одной из величайших трагедий в мировой и украинской истории. Но некоторые из них сомневаются в пригодности концепции "геноцид" для описания того, что творилось в Украине в 1932-1933 годах. Этот вопрос является чисто научным, а не политическим. Вы же ожидаете от нас политических решений. А это по определению невозможно", - считает Грицак.

Как известно, комитет немецкого Бундестага провел заседание по петиции о признании Голодомора геноцидом украинцев, которая в конце мая получила необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.

МИД Германии выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

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