МЗС Естонії викликало посла Росії через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту російському послу у зв'язку з порушенням повітряного простору країни російським урядовим літаком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Вранці 25 жовтня літак Ту-154 Міністерства внутрішніх справ РФ без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії. Інцидент стався в районі острова Вайндлоо.

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Літак перебував у повітряному просторі балтійської країни менше ніж хвилину, повідомив у понеділок, 28 жовтня, генштаб Сил оборони Естонії.

У повітряного судна був вимкнений транспондер, польотний план представлений не був. Літак не вступав в радіоконтакт з диспетчерськими службами Естонії.

Це вже третє порушення повітряного кордону Естонії літаком Російської Федерації в цьому році.

Нагадаємо, 25 жовтня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви на полях зустрічі в Брюсселі підписали оновлену угоду про Спільний центр управління об'єднаною системою контролю повітряного простору країн Балтії BALTNET.