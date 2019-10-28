МИД Эстонии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства

В Министерстве иностранных дел Эстонии вручили ноту российскому послу в связи с нарушением воздушного пространства страны российским правительственным самолетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Утром 25 октября самолет Ту-154 Министерства внутренних дел РФ без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо.

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Самолет находился в воздушном пространстве балтийской страны меньше минуты, сообщил в понедельник, 28 октября, генштаб Сил обороны Эстонии.

У воздушного судна был выключен транспондер, полетный план не был представлен. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

Это уже третье нарушение воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации в этом году.

Напомним, 25 октября министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы на полях встречи в Брюсселе подписали обновленное соглашение о Совместном центре управления объединенной системой контроля воздушного пространства стран Балтии BALTNET.