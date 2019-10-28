У Британії залишили під вартою водія вантажівки з 39 трупами

Магістратний суд британського міста Челмсфорд залишив під вартою водія вантажівки, в якій минулого тижня виявили тіла 39 загиблих громадян Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Моріс Робінсон у понеділок за допомогою відеозв’язку виступив у суді за звинуваченням у 39 ненавмисних вбивствах, змові з метою незаконного перевезення людей, змові з метою сприяння нелегальній міграції і відмиванні грошей.

Прокурор охарактеризував його дії як частину глобального ланцюжка, який сприяє прибуттю великої кількості нелегальних мігрантів до Британії.

Очікується, що Робінсон знову постане перед судом 25 листопада. До того часу він перебуватиме під вартою.

Раніше стало відомо, що серед 39 загиблих, знайдених у вантажівці у Великій Британії, могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

Через добу після того, як поліція заявила, що всі жертви у вантажівці вважаються китайцями, з В'єтнаму почали надходити перші свідчення того, що деякі з жертв можуть бути в'єтнамцями, які користувалися підробленими китайськими паспортами.