В Британии оставили под стражей водителя грузовика с 39 трупами

Суд британского города Челмсфорд оставил под стражей водителя грузовика, в котором на прошлой неделе обнаружили тела 39 погибших граждан Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Морис Робинсон в понедельник с помощью видеосвязи выступил в суде по обвинению в 39 непреднамеренных убийствах, сговоре с целью незаконной перевозки людей, сговоре с целью содействия нелегальной миграции и отмывании денег.

Прокурор охарактеризовал его действия как часть глобальной цепочки, содействующей прибытию большого количества нелегальных мигрантов в Британию.

Ожидается, что Робинсон снова предстанет перед судом 25 ноября. До тех пор он будет находиться под стражей.

Ранее стало известно, что среди 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

Через сутки после того, как полиция заявила, что все жертвы в грузовике считаются китайцами, из Вьетнама начали поступать первые свидетельства того, что некоторые из жертв могут быть вьетнамцами, которые воспользовались поддельными китайскими паспортами.