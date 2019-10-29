Мін'юст просить "Миротворець" не ображати росіян в ЄСПЛ

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і заступник міністра юстиції Іван Ліщина виступив зі зверненням до сайту "Миротворець" не публікувати інформацію про представників РФ у суді та інших учасників міждержавних справ України проти Росії.

Як пише "Європейська правда", свій заклик Ліщина оприлюднив на сторінці у Facebook.

Ліщина пояснив таке прохання триваючим розглядом справи "Україна проти Росії (щодо Криму)" в ЄСПЛ, перші слухання якої відбулися 11 вересня.

За його словами, після слухань російський уряд поскаржився Мін’юсту України і ЄСПЛ, що центр "Миротворець" вніс до своїх баз даних представників Росії в ЄСПЛ.

"Уряд РФ, посилаючись на статті Регламенту ЄСПЛ (які є обов’язковими для обох сторін у процесі), розцінює це як залякування та тиск на Росію у справі №20958/14 та вимагає від ЄСПЛ припинити її розгляд, визнавши її неприйнятною та як таку, що подана недобросовісно", - пояснив міністр своє занепокоєння.

Він зазначив, що РФ як відповідач шукала і шукає "будь-які приводи щодо унеможливлення розгляду в ЄСПЛ".

Відзначаючи "високий рівень довіри суспільства" до роботи центру "Миротворець" та "важливість його діяльності для захисту суверенітету та територіальної цілісності України", Ліщина попросив сайт не публікувати дані росіян.

"Міністерство юстиції України з метою ефективного захисту України в ЄСПЛ звертається з проханням утриматись від публікування інформації про деяких осіб, які представляють РФ або надають докази/свідчення у міждержавних справах України проти Росії до розгляду справи по суті і винесення рішення ЄСПЛ", - закликав заступник міністра.