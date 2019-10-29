Минюст просит "Миротворец" не обижать россиян в ЕСПЧ

Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и заместитель министра юстиции Иван Лищина выступил с обращением к сайту "Миротворец" не публиковать информацию о представителях РФ в суде и других участниках межгосударственных дел Украины против России.

Как пишет "Европейская правда", свой призыв Лищина обнародовал на странице в Facebook.

Лищина объяснил такую ​​просьбу продолжающимся рассмотрением дела "Украина против России (по Крыму)" в ЕСПЧ, первые слушания по которому состоялись 11 сентября.

По его словам, после слушаний российское правительство пожаловалось Минюсту Украины и ЕСПЧ, что центр "Миротворец" внес в свои базы данных представителей России в ЕСПЧ.

"Правительство РФ, ссылаясь на статьи Регламента ЕСПЧ (которые являются обязательными для обеих сторон в процессе), расценивает это как запугивание и давление на Россию в деле №20958/14 и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение, признав его неприемлемым и представленным недобросовестно", - пояснил министр свою обеспокоенность.

Он отметил, что РФ в качестве ответчика искала и ищет "любые поводы по предотвращению рассмотрения в ЕСПЧ".

Отмечая "высокий уровень доверия общества" к работе центра "Миротворец" и "важность его деятельности для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", Лищина попросил сайт не публиковать данные россиян.

"Министерство юстиции Украины с целью эффективной защиты Украины в ЕСПЧ обращается с просьбой воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих РФ или предоставляющих доказательства/показания в межгосударственных делах Украины против России до рассмотрения дела по существу и вынесения решения ЕСПЧ", - призвал заместитель министра.