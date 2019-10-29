Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує

Румунський уряд у відставці висунув нового кандидата на пост єврокомісара від Румунії, викликавши жорстку реакцію президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Europe Libera Romania.

Прем’єрка у відставці Віоріка Денчіле підтвердила інформацію, що надіслала в Брюссель лист із пропозицією на пост єврокомісара колишнього міністра у європейських справах Віктора Негреску.

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"Так, є варіант пана Негреску, враховуючи його досвід: він був членом Європейського парламенту, він був міністром з європейських справ, тож він рекомендований", - сказала Віоріка Денчіле.

Президент Румунії Клаус Йоганніс у відповідь заявив, що Денчіле не має права висувати кандидата від Румунії на посаду єврокомісара.

"Звільнена прем'єр-міністр пані Віоріка Денчіле відмовляється розуміти, що з втратою статусу прем'єр-міністра вона втратила будь-яку легітимність висувати будь-які пропозиції на посаду європейського комісара від Румунії", - заявив Йоганніс.

"Призначення європейським комісаром від нашої країни урядом, який не має в цьому плані конституційно-правових повноважень, безвідповідальний жест, який кидає виклик як громадянам Румунії, так і європейським партнерам", - заявив румунський президент.

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Майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тисне на Бухарест з вимогою запропонувати нову кандидатуру у її комісію після того, як Європарламент відхилив попередню кандидатку від Румунії.

Фон дер Ляєн сама перебуває під тиском, оскільки через позицію Європарламенту її комісія запрацює на місяць пізніше, ніж планувалося.

Нового кандидата від Румунії повинен запропонувати новий румунський уряд на чолі з Людовіком Орбаном, однак румунський парламент ще не затвердив склад нового кабміну. Це голосування заплановане на наступний тиждень.