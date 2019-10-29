Румыния: кандидата в Еврокомиссию предложило правительство в отставке - президент в ярости

Румынское правительство в отставке выдвинуло нового кандидата на пост еврокомиссара от Румынии, вызвав жесткую реакцию президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Europe Libera Romania.

Премьер в отставке Виорика Денчиле подтвердила, что направила в Брюссель письмо с предложением на пост еврокомиссара бывшего министра по европейским делам Виктора Негреску.

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"Да, есть вариант господина Негреску, учитывая его опыт: он был членом Европейского парламента, он был министром по европейским делам, поэтому он рекомендован", - сказала Виорика Денчиле.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ответ заявил, что Денчиле не имеет права выдвигать кандидата от Румынии на должность еврокомиссара.

"Уволенная премьер-министр госпожа Виорика Денчиле отказывается понимать, что с потерей статуса премьер-министра она потеряла всякую легитимность выдвигать любые предложения на должность европейского комиссара от Румынии", - заявил Йоханнис.

"Назначение европейским комиссаром от нашей страны правительством, которое не имеет в этом плане конституционно-правовых полномочий, безответственный жест, который бросает вызов как гражданам Румынии, так и европейским партнерам", - заявил румынский президент.

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Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен давит на Бухарест с требованием предложить новую кандидатуру в ее комиссию после того, как Европарламент отклонил предыдущую кандидатку от Румынии.

Фон дер Ляен сама находится под давлением, поскольку из-за позиции Европарламента ее комиссия заработает на месяц позже, чем планировалось.

Нового кандидата от Румынии должно предложить новое румынское правительство во главе с Людовиком Орбаном, однако румынский парламент еще не утвердил состав нового кабмина. Это голосование запланировано на следующую неделю.