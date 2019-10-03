Кандидатка в єврокомісари: газова угода між Україною і РФ потрібна до кінця року

Кандидатка у єврокомісари з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка у новій комісії замінить теперішнього комісара Мароша Шефчовича, заявила, що газова угода між Україною та Росією повинна бути досягнута до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees, про це Сімсон сказала у четвер на слуханнях в Європарламенті щодо своєї кандидатури.

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У своєму вступному слові Сімсон згадала проблему Росії і використання Євросоюзом її енергії.

"Енергетика також може стабілізувати відносини з нашими сусідами", - сказала вона.

Сімсон зазначила, що тристоронні консультації щодо газу між РФ і Україною мають бути продовжені з метою укласти угоду до кінця року.

Вона також сказала, що енергетичні джерела повинні бути диверсифіковані.

Новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн повинен запрацювати з 1 листопада. Естонія запропонувала у склад нової комісії Кадрі Сімсон, колишнього міністра економіки та інфраструктури в уряді Юрі Ратас.

Словак Марош Шефчович, який зараз обіймає посаду комісара ЄС з питань енергетики та бере участь у тристоронніх консультаціях щодо газу, у новій комісії опікуватиметься відносинами між інституціями ЄС.