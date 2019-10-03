Кандидат в еврокомиссары: газовое соглашение между Украиной и РФ необходимо до конца года

Кандидат в еврокомиссары по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая в новой комиссии заменит настоящего комиссара Мароша Шефчовича, заявила, что газовое соглашение между Украиной и Россией должно быть достигнуто до конца года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees, об этом Симсон сказала в четверг на слушаниях в Европарламенте по своей кандидатуре.

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В своем вступительном слове Симсон вспомнила проблему России и использования Евросоюзом ее энергии.

"Энергетика также может стабилизировать отношения с нашими соседями", - сказала она.

Симсон отметила, что трехсторонние консультации по газу между РФ и Украиной должны быть продолжены с целью заключить соглашение до конца года.

Она также сказала, что энергетические источники должны быть диверсифицированы.

Новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляен должен заработать с 1 ноября. Эстония предложила в состав новой комиссии Кадри Симсон, бывшего министра экономики и инфраструктуры в правительстве Юри Ратаса.

Словак Марош Шефчович, который сейчас занимает должность комиссара ЕС по вопросам энергетики и участвует в трехсторонних консультациях по газу, в новой комиссии будет заниматься отношениями между институтами ЕС.