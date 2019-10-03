Британія обмежила експорт деяких ліків через дефіцит

Британський уряд обмежив експорт 24 лікарських засобів в рамках зусиль зі зменшення дефіциту деяких медикаментів, препаратів із замісної гормональної терапії, контрацептивів та адреналіну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Обмеження, оголошені в четвер, не дозволять оптовикам скористатися короткими поставками та коливаннями валюти, щоб отримати прибуток від продажу ліків, призначених для британських пацієнтів, в інші країни за вищою ціною.

Хоча це рішення не пов'язане безпосередньо з Brexit, воно є важливим, бо створює прецедент у вирішенні питань постачання на тлі того, як країна наближається до свого виходу з Європейського Союзу 31 жовтня.

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Доктор Рік Ґревіль з Асоціації британської фармацевтичної індустрії каже, що рішення про вжиття запобіжних заходів означає, що запаси ліків, створені за попередні місяці, будуть "краще захищені" та доступні для пацієнтів, яким вони були призначені.

Нагадаємо, уряд Британії опублікував документи, що стосуються його "операції Yellowhammer" в рамках підготовки до Brexit без угоди.

На випадок "жорсткого" Brexit в уряді попереджають про зростання громадських заворушень, затримки, які триватимуть три місяці при перетині Ла-Маншу, значне підвищення цін на електроенергію і негативні наслідки для постачання ліків та продуктів харчування.