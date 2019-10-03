Великобритания ограничила экспорт некоторых лекарств из-за дефицита

Британское правительство ограничило экспорт 24 лекарственных средств в рамках усилий по сокращению дефицита некоторых медикаментов, препаратов заместительной гормональной терапии, контрацептивов и адреналина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ограничения, объявленные в четверг, не позволят оптовикам воспользоваться короткими поставками и колебаниями валюты, чтобы получить прибыль от продажи лекарств, предназначенных для британских пациентов, в другие страны по более высокой цене.

Хотя это решение не связано непосредственно с Brexit, оно является важным, так как создает прецедент в решении вопросов поставок на фоне того, как страна приближается к своему выходу из Европейского Союза 31 октября.

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Доктор Год Гревиль из Ассоциации британской фармацевтической индустрии говорит, что решение о принятии мер означает, что запасы лекарств, созданные за предыдущие месяцы, будут "лучше защищены" и доступны для пациентов, которым они были предназначены.

Напомним, правительство Великобритании опубликовало документы, касающиеся его "операции Yellowhammer" в рамках подготовки к Brexit без соглашения.

В случае "жесткого" Brexit в правительстве предупреждают о росте общественных беспорядков, задержках, которые продлятся три месяца при пересечении Ла-Манша, значительном повышении цен на электроэнергию и негативных последствиях для поставок лекарств и продуктов питания.