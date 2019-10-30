Орбан назвал условие, при котором Венгрия поддержит заявление послов НАТО по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявление послов НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений относительно венгерских меньшинств, проживающих на Закарпатье.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Венгерская сторона рекомендует следующее: раз мы принимаем такой документ, одобряем такой документ, то, по крайней мере, хотелось бы в этом документе получить гарантию с украинской стороны перед венгерским комитетом. Хотелось бы, чтобы они приняли эти рекомендации, хотелось бы еще, чтобы они включили эти рекомендации в документ. Если этих критериев в документе нет, то мы не можем принять такой документ, где нарушаются права человека", - сказал Орбан.

"Что нам делать в той ситуации, когда венгерские меньшинства в Закарпатском регионе страдают от дискриминации и живут под угрозой?"- добавил он.

Как сообщалось, Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно было быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.