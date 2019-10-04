Убийство полицейских в Париже: нападавший имел психологические проблемы - СМИ

Жена сотрудника полиции, который убил четырех коллег в полицейском управлении в Париже, говорит, что в ночь перед нападением у него был "психологический эпизод", он бессвязно говорил и слышал голоса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ВВС со ссылкой на свои источники.

45-летний Микаэль Харпон в четверг около 13:00 по местному времени вошел в здание и направился прямо в свой кабинет, где он начал нападать на коллег кухонным ножом.

Он ударил трех человек в двух кабинетах и ​​двух женщин на лестнице, после чего был застрелен офицером во внутреннем дворе здания. Трое мужчин и одна женщина были убиты. Пятый человек получил тяжелые ранения в результате нападения и был отправлен на операцию.

По словам министра внутренних дел, Харпон был специалистом по ИТ, проработавшим в парижской полиции в течение 16 лет. Чиновники сказали, что он работал в разведывательном подразделении полиции.

Министр сказал, что не было никаких признаков, что он мог совершить преступление: "На первый взгляд, он выглядел образцовым сотрудником".

У Харпона также были нарушения слуха и речи. Согласно сообщениям, он обратился в ислам 18 месяцев назад и недавно перестал общаться с коллегами-женщинами в офисе. Но представитель правительства заявил, что нет никаких признаков того, что он был радикализирован до нападения.

Полиция обыскала его дом на севере города и не обнаружила никаких доказательств его радикализации.

Его жена, которая находится под стражей в полиции, сообщила полиции, что у него были разногласия с руководством. Представители профсоюза полиции также предположили, что Харпон, возможно, был вовлечен в спор на рабочем месте.