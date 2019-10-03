Болгарія обмежить схему продажу громадянства за інвестиції

Болгарія продовжить продавати своє громадянство в обмін на інвестиції, незважаючи на критику Європейської комісії. Водночас Софія планує встановити деякі обмеження на так звану схему "золотих паспортів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Балканська країна хоче заборонити продаж громадянства за короткострокові інвестиції, наприклад, в державні облігації. Мета - обмежити можливість шахрайства. Законопроєкт схвалила Рада міністрів у середу, 2 жовтня, і тепер його мають внести до парламенту.

На початку цього року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".

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Іспанія, Кіпр, Велика Британія та Португалія зібрали найбільше грошей за цією схемою. За даними комісії, більшість європейських країн не проводить достатніх перевірок походження багатства людей, які купують громадянство.

Згідно з результатами проведеної перевірки, з 2013 по 2018 роки болгарське громадянство загалом отримали близько 40 тисяч іноземців. Серед них є і такі, яким було надано громадянство в обмін на фінансові інвестиції, однак за всі ці п'ять років багато з них нічого не інвестували в економіку Болгарії.

За даними Фонду боротьби з корупцією, Болгарія надала іноземцям 225 паспортів за спеціальні внески протягом останніх 10 років, з них 125 - росіянам.

У Болгарії іноземці можуть отримати паспорт, який відкриває двері до більшості країн ЄС, за інвестиції від 1 млн левів ($ 580 922) до 2 млн левів.