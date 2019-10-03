Болгарія обмежить схему продажу громадянства за інвестиції
Болгарія продовжить продавати своє громадянство в обмін на інвестиції, незважаючи на критику Європейської комісії. Водночас Софія планує встановити деякі обмеження на так звану схему "золотих паспортів".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Балканська країна хоче заборонити продаж громадянства за короткострокові інвестиції, наприклад, в державні облігації. Мета - обмежити можливість шахрайства. Законопроєкт схвалила Рада міністрів у середу, 2 жовтня, і тепер його мають внести до парламенту.
На початку цього року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".
Іспанія, Кіпр, Велика Британія та Португалія зібрали найбільше грошей за цією схемою. За даними комісії, більшість європейських країн не проводить достатніх перевірок походження багатства людей, які купують громадянство.
Згідно з результатами проведеної перевірки, з 2013 по 2018 роки болгарське громадянство загалом отримали близько 40 тисяч іноземців. Серед них є і такі, яким було надано громадянство в обмін на фінансові інвестиції, однак за всі ці п'ять років багато з них нічого не інвестували в економіку Болгарії.
За даними Фонду боротьби з корупцією, Болгарія надала іноземцям 225 паспортів за спеціальні внески протягом останніх 10 років, з них 125 - росіянам.
У Болгарії іноземці можуть отримати паспорт, який відкриває двері до більшості країн ЄС, за інвестиції від 1 млн левів ($ 580 922) до 2 млн левів.