Дипломатію ЄС замість Могеріні очолить глава МЗС Іспанії

Новим високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики стане міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила наступна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи у Брюсселі новий склад ЄК.

Боррель з 1 листопада замінить на посаді італійку Федеріку Могеріні, яка керувала дипломатією ЄС останні п'ять років.

Жозеп Боррель

У травні 2019 року в одному з інтерв’ю іспанській пресі Боррель назвав Росію "старим ворогом Іспанії, який знову заявляє про себе", чим викликав обурення Путіна, якому довелося відповідати на недружню заяву іспанського міністра.

Враховуючи погляди Борреля, можна висловити стриманий оптимізм, що він проводитиме більш прихильну відносно України політику, порівняно з Могеріні.

Але варто пам’ятати, що у визначенні спільної зовнішньої політики ЄС основне слово все одно залишається за державами-членами.

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