Кандидат на главного дипломата ЕС пообещал поддерживать Украину

Хосеп Боррель, бывший министр иностранных дел Испании, кандидат на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности заявил о намерении поддерживать демократию и территориальную целостность Украины.

Об этом Боррель сказал во время своих слушаний в Европарламенте, сообщает "Европейская правда".

Во вступительном слове Боррель отметил роль Европарламента в дипломатии, как в случае Украины.

"Я намерен работать с процессами реформ и интеграции Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины", - отметил он.

Боррель подчеркнул, что новая Еврокомиссия, как сказала будущий президент Урсула фон дер Ляйен, будет больше "геополитической".

"Основанный на правилах международный порядок ставится под сомнение логикой политики силы. Существует слишком мало сделок, и слишком много вето. И территориальная целостность независимых стран нарушается, как показывает война в Украине", - сказал дипломат.

Как ожидается, Боррель с 1 ноября сменит на посту итальянку Федерику Могерини, которая руководила дипломатией ЕС последние пять лет.

В мае 2019 году в одном из интервью испанской прессе Боррель назвал Россию "старым врагом Испании, вновь заявляющим о себе", чем вызвал возмущение Путина, которому пришлось отвечать на недружественное заявление испанского министра.

Учитывая взгляды Борреля, можно выразить сдержанный оптимизм, что он будет проводить более благосклонную в отношении Украины политику по сравнению с Могерини.

Но стоит помнить, что в определении общей внешней политики ЕС основное слово все равно остается за государствами-членами.

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