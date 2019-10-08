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Кандидата Польши в Еврокомиссию утвердили в Европарламенте со второй попытки

Вторник, 8 октября 2019, 16:08

Кандидата в еврокомиссары от Польши Януша Войцеховского утвердили в составе новой Еврокомиссии после второго раунда слушаний в комитете Европарламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте Европарламента.

Войцеховский претендует на должность комиссара по сельскохозяйственным вопросам и 1 октября он отвечал на вопросы Комитета по вопросам сельского хозяйства, но евродепутаты остались недовольны уровнем его ответов.

Войцеховского критиковали в частности за то, что он не предоставил конкретных предложений по защите европейского сельского хозяйства, несмотря на уменьшение доли бюджета ЕС для этого портфеля.

Перед повторным слушанием комитет направил Войцеховскому семь вопросов, на которые он должен был ответить в письменном виде. Сегодня в течение полутора часов он отвечал на вопросы депутатов.

По данным Politico, координаторы политических групп в комитете единогласно проголосовали за его назначение.

Ранее сообщалось, что Войцеховский находится под следствием агентства ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF в связи с вероятными нарушениями в возмещении расходов.

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