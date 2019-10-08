У Німеччині розбився американський військовий літак

На південному заході Німеччини, неподалік міста Трір, зазнав катастрофи літак ВПС США F-16. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus Online. Людей закликають об'їжджати район аварії, щоб не перешкоджати рятувальним службам. Аварія сталася неподалік бази ВПС США "Шпангдалем". Читайте також У Німеччині винищувач загубив у повітрі баки для пального Пілот врятувався, катапультувавшись, заявили в поліції. Його доставили в лікарню. Винищувач належить американським військовим, підтвердив речник ВПС Німеччини.

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