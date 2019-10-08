У Німеччині розбився американський військовий літак
Вівторок, 8 жовтня 2019, 17:19
На південному заході Німеччини, неподалік міста Трір, зазнав катастрофи літак ВПС США F-16.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus Online.
Людей закликають об'їжджати район аварії, щоб не перешкоджати рятувальним службам.
Аварія сталася неподалік бази ВПС США "Шпангдалем".
Пілот врятувався, катапультувавшись, заявили в поліції. Його доставили в лікарню.
Винищувач належить американським військовим, підтвердив речник ВПС Німеччини.
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