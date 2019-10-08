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У Німеччині розбився американський військовий літак

Вівторок, 8 жовтня 2019, 17:19

На південному заході Німеччини, неподалік міста Трір, зазнав катастрофи літак ВПС США F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus Online.

Людей закликають об'їжджати район аварії, щоб не перешкоджати рятувальним службам. 

Аварія сталася неподалік бази ВПС США "Шпангдалем".

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