В Германии разбился американский военный самолет
Вторник, 8 октября 2019, 17:19
На юго-западе Германии, в районе города Трир, потерпел крушение самолет ВПС США F-16.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus Online.
Людей призывают объезжать район аварии, чтобы не мешать спасательным службам.
Авария произошла неподалеку от базы ВВС США "Шпангдалем".
Пилот спасся, катапультировав, заявили в полиции. Его доставили в больницу.
Истребитель принадлежит американским военным, подтвердил представитель ВВС Германии.
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