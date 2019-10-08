В Германии разбился американский военный самолет

На юго-западе Германии, в районе города Трир, потерпел крушение самолет ВПС США F-16. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus Online. Людей призывают объезжать район аварии, чтобы не мешать спасательным службам. Читайте также В Германии истребитель потерял в воздухе баки для горючего Авария произошла неподалеку от базы ВВС США "Шпангдалем". Пилот спасся, катапультировав, заявили в полиции. Его доставили в больницу. Истребитель принадлежит американским военным, подтвердил представитель ВВС Германии.

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