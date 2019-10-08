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В Германии разбился американский военный самолет

Вторник, 8 октября 2019, 17:19

На юго-западе Германии, в районе города Трир, потерпел крушение самолет ВПС США F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus Online.

Людей призывают объезжать район аварии, чтобы не мешать спасательным службам.

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Авария произошла неподалеку от базы ВВС США "Шпангдалем".

Пилот спасся, катапультировав, заявили в полиции. Его доставили в больницу.

Истребитель принадлежит американским военным, подтвердил представитель ВВС Германии.

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