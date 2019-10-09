Візити російських депутатів до США призупинять
Депутати російської Держдуми призупинять візити до Сполучених Штатів після інциденту з допитом співробітниками ФБР депутатки Інги Юмашевої.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це у середу в своєму Telegram-каналі повідомила радник спікера нижньої палати парламенту РФ Анастасія Кашеварова.
"У зв'язку з ситуацією, яка склалася під час візиту депутата Держдуми Інги Юмашевої в США, поїздки в США з боку депутатського корпусу будуть припинені ", - написала Кашеварова.
Вона додала, що заплановане відрядження голови комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолія Аксакова у США скасовано.
"Відрядження в США будуть припинені до того часу, поки офіційна влада США не дасть пояснення, чому Юмашеву годину допитувало ФБР в аеропорту Нью-Йорка, і не вибачиться", - додала Кашеварова.
5 жовтня Інгу Юмашеву затримали і допитали в нью-йоркському аеропорту агенти ФБР. Юмашева прямувала на суспільно-політичний форум "Діалог Форт-Росс". У зв'язку з цим МЗС Росії заявило рішучий протест.
На початку жовтня стало відомо, що російські дипломати, які мали намір взяти участь в двосторонньому форумі "Діалог Форт-Росс" в США, не отримали американські візи.
У вересні посольство США в Москві не видало візи десяти членам російської делегації, яка повинна була супроводжувати главу МЗС РФ Сергєя Лаврова у поїздці в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.