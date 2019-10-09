Словенія розкритикувала Австрію за рішення продовжити прикордонний контроль

Міністр внутрішніх справ Словенії Боштьян Поклукар висловив своє невдоволення заявою Австрії про те, що вона продовжить контроль на кордоні зі Словенією та Угорщиною на шість місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Австрія, Німеччина та інші країни Шенгенської зони повернули контроль на кордонах у 2015 році в розпал міграційної кризи і відтоді його не скасовували.

Термін дії чинного рішення Австрії про прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС спливає в листопаді.

Поклукар заявив, що для контролю кордону краще створити змішані патрулі поліції, такі як Словенія має з Італією.

Любляна також надіслала армійців на кордон із Італією для допомоги поліції у протидії нелегальній міграції.

Словенія має війська, дріт та паркани і на кордоні з Хорватією.