Словения раскритиковала Австрию за решение продолжить пограничный контроль

Министр внутренних дел Словении Боштьян Поклукар выразил свое недовольство заявлением Австрии о том, что она продолжит контроль на границе со Словенией и Венгрией на шесть месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Австрия, Германия и другие страны Шенгенской зоны вернули контроль на границах в 2015 году в разгар миграционного кризиса и с тех пор не отменяли.

Срок действия действующего решения Австрии о пограничном контроле на внутренних границах ЕС истекает в ноябре.

Поклукар заявил, что для контроля границы лучше создать смешанные патрули полиции, такие как Словения имеет с Италией.

Любляна также направила армейцев на границу с Италией для помощи полиции в противодействии нелегальной миграции.

У Словении есть войска и ограждения и на границе с Хорватией.