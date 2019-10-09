Глава МЗС Німеччини після стрілянини закликав протистояти антисемітизму

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав протистояти антисемітизму після стрілянини біля синагоги у місті Галле, в результаті якої загинули двоє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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"Те, що у синагогу стріляли у день всепрощення Йом-Кіпур, вразило нас у саме серце. Ми всі повинні боротися проти антисемітизму в нашій країні", - написав міністр у своєму Twitter.

"У ці важкі години мої думки – разом із загиблими і пораненими, їхніми рідними та працівниками поліції", - додав глава німецької дипломатії.

В результаті стрілянини у східнонімецькому місті Галле у середу загинули щонайменше дві людини.

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Стрілянина сталася біля синагоги, коли єврейська громада відзначала Йом-Кіпур.

Поліція затримала одного підозрюваного, попередивши, що інші можуть залишатися на свободі.