Глава МЗС Німеччини після стрілянини закликав протистояти антисемітизму
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав протистояти антисемітизму після стрілянини біля синагоги у місті Галле, в результаті якої загинули двоє осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Те, що у синагогу стріляли у день всепрощення Йом-Кіпур, вразило нас у саме серце. Ми всі повинні боротися проти антисемітизму в нашій країні", - написав міністр у своєму Twitter.
"У ці важкі години мої думки – разом із загиблими і пораненими, їхніми рідними та працівниками поліції", - додав глава німецької дипломатії.
В результаті стрілянини у східнонімецькому місті Галле у середу загинули щонайменше дві людини.
Стрілянина сталася біля синагоги, коли єврейська громада відзначала Йом-Кіпур.
Поліція затримала одного підозрюваного, попередивши, що інші можуть залишатися на свободі.