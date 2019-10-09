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Глава МИД Германии после стрельбы призвал противостоять антисемитизму

Среда, 9 октября 2019, 18:49

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал противостоять антисемитизму после стрельбы у синагоги в городе Галле, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"То, что в синагогу стреляли в день всепрощения Йом-Кипур, поразило нас в самое сердце. Мы все должны бороться против антисемитизма в нашей стране", - написал министр в своем Twitter.

"В эти трудные часы мои мысли — вместе с погибшими и ранеными, их родными и сотрудниками полиции", - добавил глава немецкой дипломатии.

В результате стрельбы в восточногерманском городе Галле в среду погибли по меньшей мере два человека.

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Стрельба произошла возле синагоги, когда еврейская община отмечала Йом-Кипур.

Полиция задержала одного подозреваемого, предупредив, что другие могут оставаться на свободе.

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